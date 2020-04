Coronavirus: Salvini-Berlusconi-Meloni, 'da 9 mesi prorogate Agcom e Privacy'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Prima dell’emergenza coronavirus, i partiti della maggioranza avevano rinviato per nove mesi le nomine di Agcom e Garante della Privacy: due autorità di garanzia fondamentali, che oggi dovrebbero operare nel pieno delle loro funzioni, soprattutto in un momento nel quale è prioritario difendere i dati e la libertà personale degli italiani. Ora invece, in piena emergenza coronavirus, il governo e la maggioranza vogliono procedere al rinnovo dei vertici di enti e di aziende pubbliche". Lo lamentano in una nota congiunta Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.