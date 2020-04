Coronavirus: riunione Base Riformista, 'proposte Fase 2, azione Pd sia centrale'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “Riunione stamattina in videoconferenza dei parlamentari aderenti a Base riformista; presenti anche alcuni rappresentanti locali dell’area politica del Pd che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Al centro degli interventi un’analisi della difficile situazione che sta vivendo il Paese". Si legge in una nota di Base Riformista.

"Nel corso della riunione - aperta dalla relazione introduttiva di Lotti - sono emerse alcuni temi e proposte concrete che Base riformista intende mettere al centro delle prossime azioni politiche. In particolare sulle misure da adottare in vista della Fase 2 per far ripartire il sistema Paese, la necessità di rafforzare gli aiuti a famiglie, imprese e comuni, l’esigenza di una sburocratizzazione per facilitare l’accesso e l’utilizzo di tali aiuti".

"Inoltre, i parlamentari di Base riformista hanno sottolineato l’esigenza che l’azione politica del Partito democratico sia sempre più centrale in questa fase, anche come argine a populismi e nazionalismi, nella prospettiva di un rapido ripristino della normale funzionalità parlamentare e istituzionale con l'esplicito obiettivo di rafforzare l'attività del Governo”.