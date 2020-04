Coronavirus: Ricci (Pd), 'buon accordo governo e Anci-Upi, risposta forte a difficoltà'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "3,5 mld per comuni e prov., buon accordo tra Governo e Anci-Upi. Non so se saranno sufficienti ma sono una forte risposta alle difficoltà delle città e alla battaglia dei sindaci. Grazie al ministro Gualtieri e ai presidenti De Caro e De Pascale". Lo scrive su twitter il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci del Pd.