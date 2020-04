Coronavirus: Pagano (Lega), 'Lombardia capro espiatorio Governo, lo dico da siciliano'

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Il Governo in difficoltà sull'emergenza coronavirus ha trovato nella Lombardia un "capro espiatorio" mentre invece dovrebbe sostenerla in quanto motore del Paese. E in particolare per il suo capoluogo: il tema di Milano come capitale finanziaria post Brexit, ad esempio, è più che mai di attualità oggi. E' quanto ritiene Alessandro Pagano, vicepresidente del gruppo parlamentare della Lega alla Camera e membro della Commissione Finanze. In epoca post referendum sulla Brexit, nel 2016, il deputato leghista aveva fatto una serie di proposte, tra benefici fiscali e rientro dei cervelli, per far sì che Milano potesse acquisire lo 'status' di capitale finanziaria dell'Europa dopo l'uscita di Londra dall'Unione.

"Il tema - spiega all'Adnkronos tornando sull'argomento - è di attualità anche oggi, ad esempio con il mercato dell'euro-clearing dei derivati che era di competenza londinese: Milano può avere ancora l'ambizione di ottenerlo. Secondo me, il problema è capire nel Governo cosa è cambiato rispetto a tre anni fa, quando Paolo Gentiloni, allora premier e oggi commissario, supportava Milano da ogni punto di vista. Oggi, invece, Giuseppe Conte fa il contrario. Serve - aggiunge - la volontà politica del Governo per lanciare il distretto finanziario, con il pieno coinvolgimento della Regione Lombardia".