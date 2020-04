Coronavirus: Fontana, 'Regioni devono poter presentare proprie idee'

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - "Io credo che domani ci sia la cabina di regia con il Governo (sulla fase 2, ndr) durante la quale si discuterà a livello nazionale di queste cose, io credo che ogni Regione debba presentare le proprie idee, che ci si debba confrontare". Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in diretta su Mattino Cinque.

"E' la stessa cosa che avverrà oggi con il tavolo che ho convocato dove sederanno tutte le componenti della nostra regione, dai sindacati alle università. Qui ascolteremo i pareri e le esigenze di tutti e poi - spiega Fontana - faremo la sintesi. L'altro argomento su cui bisogna ragionare è quali sono gli interventi che Regione e Stato dovrà promuovere per consentire una ripresa economia, per dare spazio e fiato ad aziende e attività in gravi condizioni. Se non si inizia...".