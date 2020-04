Coronavirus: Fassino, 'da Parlamento Ue passo importante per Recovery Fund'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Il Parlamento Europeo a larga maggioranza chiede a Commissione e governi un grande piano per la ricostruzione con l’emissione di Recovery Bond, passo importante per la istituzione, come richiede l’Italia, del Recovery Fund di 1500 miliardi. Adesso i governi decidano”. Lo scrive su twitter Piero Fassino, vicepresidente della commissione Esteri della Camera e membro della Presidenza del Pse.