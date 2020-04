Coronavirus: direttore Eco Bergamo, 'ferita molto profonda ma lavoro in nostro Dna'** (2)

(Adnkronos) - A Bergamo "la ferita è ancora molto profonda, ci vorranno anni per rimarginarla; tutti, trasversalmente, abbiamo pagato un prezzo altissimo ma c’è voglia di ricominciare" sebbene per la normalità ci vorranno "molti mesi. Sarebbe improprio, scorretto, di cattivo gusto parlare di normalità per quelle famiglie che non ce l’avranno più dopo il coronavirus".

Un'epidemia su cui ora la magistratura indaga. "E' un tema molto difficile, è comprensibile il risentimento dei familiari, ma spero non si tramuti in rabbia, in odio verso chi ha cercato di salvare persone. Ci siamo trovati di fronte a un'emergenza straordinaria, a uno tsunami che ha travolto la nostra provincia, non vorrei si facesse l'errore che con l’acqua sporca si buttasse via il bambino", conclude il direttore Ceresoli.