Coronavirus: Delrio, 'bene interventi per scuole paritarie'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Raccogliamo il grido d'allarme delle scuole pubbliche paritarie per i gravi problemi creati dalla crisi in corso. Il loro contributo al sistema nazionale di istruzione e alla libertà educativa è fondamentale. Sosterremo con convinzione l'azione del governo per superare queste difficoltà". Lo sottolinea il capogruppo democratico alla Camera, Graziano Delrio.