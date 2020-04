Coronavirus: Castaldo, 'su eurobond Lega smentisce sé stessa' (2)

(Adnkronos) - “Chi si scaglia contro la creazione dei Recovery Fund e dei Recovery bond sta condannando l’Italia a rimanere da sola sulla strada di un indebitamento insostenibile - prosegue Castaldo - senza alcuna solidarietà e senza gli strumenti necessari per scongiurare una terribile recessione".

"Chi oggi lancia accuse insensate ha perso un’occasione per fare quadrato, insieme, come italiani, in difesa dell’interesse nazionale e di una vera solidarietà europea, facendo prevalere polemiche spicciole per giustificare l’ingiustificabile, vale a dire un voto per sostenere univocamente, come Parlamento europeo, l’unico strumento che ci può consentire di scongiurare la crisi”, conclude.