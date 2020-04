Coroavirus: Salvini, 'stop Codice Appalti e via a cantieri Kilometro zero'**

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “La riapertura in sicurezza dei cantieri, piccoli e grandi, pubblici e privati in tutta Italia è una priorità. Chiediamo la sospensione immediata del Codice degli Appalti per permettere appalti e cantieri a Kilometro zero, perché in ogni Regione lavorino imprese e artigiani del territorio, anche per evitare viaggi e spostamenti”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini.