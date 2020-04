Borsa: a Wall Street chiude in rialzo, Dj +2,99%

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Chiusura in rialzo a Wall Street. Il Dow Jones guadagna il 2,99% a 24.242,49 punti, il Nasdaq chiude in rialzo dello 0,85% a 8.808,50 punti, mentre l'indice S&P 500 chiude in crescita del 2,92% a 2.869 punti.