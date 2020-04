Coronavirus: Termini Imerese, positivo un cittadino in isolamento volontario

Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - Un cittadino, già in isolamento volontario, è risultato positivo al tampone a Termini Imerese (Palermo). "Pertanto i casi di positività al Covid-19 sono ad oggi 3", dice il commissario straordinario Antonio Lo Presti. "Sono 37 i cittadini in isolamento volontario e 5 in quarantena obbligatoria", dice.