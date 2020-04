Coronavirus: Salvini, 'ho detto a Berlusconi che con Mes si ingabbia Italia'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Oggi ho telefonato a Berlusconi per salutarlo e fargli presente" che accettare il Mes "significherebbe ingabbiare l'Italia. Non pretendo di convincere nessuno, a differenza di altri che sono al governo, non cambio idea". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Dritto e rovescio' su Retequattro.