Coronavirus: Musumeci, 'procediamo con prudenza, niente euforia per risultati ottenuti'

Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - "Procediamo con prudenza, i risultati seppure in miglioramento non ci fanno andare in euforia". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci, collegato con Mi manda Rai3. "Diminuiscono i contagi e i ricoveri in Sicilia - dice ancora il Presidente della Regione siciliana - Abbiamo eseguito 40 mila tamponi in Sicilia e da oggi partono i test sierologici che abbiamo autorizzato".

"Aumenta anche il numero dei guariti - dice - tutto questo ci invita alla prudenza. Intanto, perché abbiamo seguito la linea del rigore e della fermezza fin dall'inizio".