Coronavirus: Mcc, operativa procedura online Fondo per inserimento richieste pmi da banche

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Dalle 18 di oggi, Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di garanzia, ha messo a disposizione sul sito del Fondo (fondidigaranzia.it) con piena operatività, la procedura online, che consente alle banche di caricare le richieste di garanzia su finanziamenti alle Pmi e agli autonomi fino a 25mila euro garantiti automaticamente al 100%, come previsto dal Decreto Liquidità. Pertanto, si legge in una nota, tutte le domande che a partire da martedì scorso, quando è stato reso disponibile il modulo per la richiesta di garanzia, sono state raccolte e lavorate dagli istituti bancari o confidi, possono essere caricate sul portale del Fondo.

Le banche, inoltre, possono erogare il finanziamento senza attendere la conclusione dell’istruttoria del Fondo che non prevede alcuna valutazione del merito di credito.

Il Dl Liquidità ha stabilito un tetto massimo per il costo del finanziamento: tassi di interesse e commissioni applicate da banche confidi dovranno tenere conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria. I finanziamenti possono avere durata massima di 72 mesi, con rimborso del capitale non prima di 24 mesi.