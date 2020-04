Coronavirus: Malpezzi, 'giunta Fontana incapace, gestione fallimentare'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Comprendo le difficoltà della Lega alle prese con la gestione fallimentare della crisi sanitaria in Lombardia ma nulla giustifica il tentativo costante di sviare l'attenzione dalle responsabilità dell'amministrazione Fontana". Lo sottolinea Simona Malpezzi, senatrice Pd e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

Oggi, anche il Professor Galli, in veste di Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche presso l'Università Statale di Milano, è stato costretto ad intervenire per smentire l'ennesima menzogna diffusa da una classe dirigente allo sbando che arriva a negare persino l'evidenza. Oggi chi ha accusato il Sindaco Sala di aver mentito sull'avvio di un progetto sperimentale di screening sierologico per i conducenti ATM, ha fatto un enorme autogol e dovrebbe scusarsi. Il progetto, infatti, è in fase di implementazione e partirà nei prossimi giorni, come confermato proprio dal Professor Galli. Mentre il Comune di Milano lavora a pieno ritmo per garantire la necessaria sicurezza per cittadini e lavoratori nella fase 2, la Regione Lombardia continua a limitarsi ad avventurose dichiarazioni seccamente e costantemente smentite dai fatti".

"In questo senso, nella giornata di oggi, è arrivata un’altra conferma delle incapacità della Giunta Fontana che nei giorni scorsi aveva impunemente dichiarato di aver già provveduto ad anticipare la cassa integrazione in deroga. L’ennesima fake news. Perché non solo non ha anticipato un euro, ma ha anche prodotto la domanda con ben dieci giorni di ritardo rispetto alle altre regioni. Davvero un capolavoro”.