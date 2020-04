Coronavirus: Gozi, 'da Parlamento europeo chiara indicazione per Recovery bond'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo oggi ha compiuto una scelta politica forte votando a favore di un vasto pacchetto di stimoli e investimenti per affrontare e superare l'emergenza Covid-19. La proposta di Renew Europe di istituire i Recovery bond garantiti dal Bilancio Ue, passata a larga maggioranza, dà un'indicazione chiara al prossimo Consiglio europeo che adesso dovrà impegnarsi ad attivare queste nuove risorse nel più breve tempo possibile". Lo afferma Sandro Gozi di Renew Europe commentando l'approvazione del paragrafo 17 della Risoluzione comune dei gruppi Renew Europe, Ppe, S&D e Verdi in votazione oggi al Parlamento europeo.

"L'Ue ha già già fatto moltissimo per affrontare questa crisi -continua Gozi- mobilitando oltre 1700 miliardi, attraverso la Bce, i prestiti alle imprese con la Bei, i fondi per la cassa integrazione con il Sure, il Mes e i 37 miliardi del bilancio Ue. Oggi, il Parlamento europeo aggiunge l'ultimo, determinante tassello chiedendo l'istituzione dei Recovery bond. Il Consiglio europeo deve ora decidere il più rapidamente possibile di lanciare Recovery bond pari almeno ad altri 500 miliardi per gli investimenti comuni orientati al futuro, che non comportano la condivisione del debito esistente tra i paesi dell'eurozona".

"Oggi non si tratta più di scegliere quali risorse utilizzare tra quelle messe in campo dall'Unione europea: bisogna usarle tutte, bene e presto. Se l'Italia saprà superare le divisioni interne al governo, ne sarà il principale beneficiario", conclude Gozi.