Coronavirus: Giachetti, 'Colao premier? quando ripartiremo servirà squadra all'altezza'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Se mi piacerebbe Colao al posto di Conte? "A me si. Penso che nel momento in cui dovremmo ripartire sul serio avremo bisogno non solo di un premier ma anche di una squadra di governo all'altezza. Poi vedremo quello che succede”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva.