Coronavirus: Comincini (Iv), 'insensate accuse Lega a Sala'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato un progetto sperimentale di screening sierologici per conducenti dei mezzi Atm: una misura sensata e giusta, ma soprattutto reale e concreta. Forse nel vano tentativo di nascondere la gestione fallimentare dell’emergenza da parte di Regione Lombardia, la Lega accusa Sala di una campagna di propaganda, salvo poi essere smentita dal professor Galli e dall’Università degli studi di Milano, con i quali il Comune ha concordato i test sui conducenti dell’Atm". Lo sottolinea il senatore di Italia Viva, Eugenio Comincini.

"In effetti hanno ragione gli esponenti della Lega: Milano e i milanesi non meritano i bugiardi. Al netto della verità dei fatti - diversa da come i leghisti l’hanno raccontata -, ne traggano le dovute conclusioni, dato che credo non meritino nemmeno gli incapaci”, ha concluso il senatore Comincini.