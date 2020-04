Coronavirus: Calderoli, 'su Mes si voterà, mercoledì mia risoluzione a Senato' (2)

(Adnkronos) - "Perché con un voto in Parlamento .prosegue Calderoli- il premier avrebbe potuto avere un mandato sul Mes, ma in assenza di quel voto, per paura di non avere una maggioranza, Conte andrà in Europa a trattare privo di un mandato parlamentare".

"Esattamente come hanno comunicato le varie ambasciate ai propri Stati UE, ovvero che in questo momento Conte non ha una maggioranza in Parlamento. Caro avvocato del popolo va bene l’inesperienza e l’inadeguatezza del ruolo ma vuoi accettare un consiglio? Vieni in Parlamento a chiedere un voto sul Mes, per dimostrare di avere un mandato, in assenza del quale da burattinaio si diventa solo un burattino".

"E lo ripeto, se il premier non accetterà il mio suggerimento sappia che mercoledì, dovendo votare il discostamento in Aula la questione si porrà comunque, perché ho presentato una risoluzione, che andrà votata, in cui si autorizza un discostamento ma senza ricorrere al Mes. Quindi Conte faccia il signore e vada in Europa con un mandato pieno ricevuto martedi dal Senato, perché in ogni caso mercoledì il Parlamento dovrà comunque votare", conclude.