Coronavirus: aumentano dimessi in Lombardia, terapie intensive -42

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - I dimessi da coronavirus salgono a 39.098 in Lombardia, diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva pari a 1.032, 42 in meno rispetto a ieri. Anche i ricoverati non in terapia intensiva flettono: 11.356, -687 nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 232.674, +10.706. Sono solo alcuni dei dati forniti durante la diretta Facebook di Regione Lombardia, protagonista il vicepresidente Fabrizio Sala, per fare il punto sull'emergenza sanitaria.