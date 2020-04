Energia: Ferraris, 'con Snam proseguiamo proficuo percorso condivisione'

Roma, 15 apr.(Adnkronos) - "Il rinnovo di questa importante collaborazione, focalizzata sull’innovazione e sullo sviluppo di convergenze tra elettricità e gas, ci consente di rafforzare l’impegno a supporto di una transizione energetica sostenibile. Insieme a Snam proseguiamo nel proficuo percorso di condivisione delle migliori competenze e per sviluppare congiuntamente ulteriori nuove soluzioni tecnologiche a supporto di un sistema energetico sempre più articolato e complesso". Ad affermarlo in una nota è Luigi Ferraris, l'amministratore delegato di Terna commentando la firma del rinnovo del Memorandum of Understanding tra Snam e Terna.