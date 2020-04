Coronavirus: Volpi, 'Conte ceda delega Servizi, serve ministro della Sicurezza' (2)

(Adnkronos) - "Il presidente Conte, come aveva fatto per esempio Paolo Gentiloni, ha ritenuto di tenere per sè la delega ai Servizi, anzichè nominare un sottosegretario. Tra l'altro, la legge prevede che possa essere anche un ministro senza portafoglio. In una realtà così complessa, penso che l'Italia debba dotarsi di un'autorità politica responsabile, un ministro della Sicurezza nazionale".

"L'evoluzione delle tensioni internazionali è velocissima e il presidente del Consiglio, che per legge è detentore politico dei Servizi segreti, ha tempo tutti i giorni -si chiede Volpi- di occuparsi di questi temi? Occorre una persona che quotidianamente si confronti con l'intelligence, a prescindere dal tipo di governo".