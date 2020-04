Coronavirus: Volpi, 'Conte ceda delega Servizi, serve ministro della Sicurezza'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "In una realtà così complessa, penso che l'Italia debba dotarsi di un ministro della Sicurezza nazionale". Lo sostiene Raffaele Volpi, esponente della Lega e presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in un'intervista a 'Panorama', pubblicata anche da 'La Verità'.

"Stiamo lavorando con un'ottima legge che ha riformato l'intelligence -spiega- e va ribadito l'eccellente lavoro delle agenzie, Aise e Aisi coordinate dal Dis, ma nel frattempo è cambiato il mondo. A quella legge serve una manutenzione: personalmente credo che serva un'autorità politica non opzionale che segua la sicurezza nazionale".