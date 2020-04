Coronavirus: Studi Nestlè, 'tre step e cinque regole per insegnare a mangiare ai bimbi' (2)

(Adnkronos) - "Per visualizzarlo e capire meglio il metodo, basta entrare nel sito dedicato che mostra il Nutripiatto, www.nutripiatto.nestle.it. Gli esperti di Nestlé suggeriscono di mostrare ai bambini il metodo, coinvolgendoli da subito nel processo di cambiamento verso un’alimentazione più sana - si legge nella nota - Una volta familiarizzato con il Nutripiatto e capite le proporzioni ideali dei vari alimenti, per il secondo step ci viene in aiuto un altro studio Nestlé, realizzato negli Stati Uniti, che dimostra come sia possibile tenere sempre sotto controllo la quantità di cibo che assumiamo durante i pasti, facendo attenzione, banalmente, alle dimensioni delle stoviglie. La scelta delle dimensioni di piatti e scodelle può essere determinante: più grande è il piatto, più siamo portati a riempirlo con razioni abbondanti. E ovviamente, dato che per ‘vocazione’ tendiamo a finire la nostra porzione, mangiamo di più. Proviamo allora ad abbandonare le regole utilizzando piatti di portata ridotti, come appunto piattini da insalata o da dessert. Il suggerimento vale tanto per gli adulti quanto per i bambini".

"Ora siamo pronti per il 3° step, il più impegnativo ma anche il più creativo e divertente: coinvolgere i bambini nella preparazione dei piatti - spiega Nestlè' Ed è ancora una ricerca Nestlé che mostra come cucinare con i bambini sia utile in molti modi diversi e che i bambini tendono a mangiare cibo più sano quando sono coinvolti nella preparazione. Ma perché questa operazione sia piacevole e ‘indolore’ ecco cinque regole per cucinare assieme e superare brillantemente la prova". "Vietato stressarsi per il disordine che inevitabilmente si creerà; Incoraggiate la loro immaginazione; Coinvolgete quotidianamente anche i più piccoli; Approfittate del momento in cui cucinate assieme per stimolarli anche in altri ambiti; Organizzate i pasti assieme".