Coronavirus: Salvini, 'Mes è con condizioni, Berlusconi e Prodi possono dire ciò che vogliono'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Non esiste un Mes senza condizioni. Il Mes è un fondo istituito da un trattato, Berlusconi o Prodi possono dire quello che vogliono. Il problema non è il tasso sono le condizionabilità. Una volta che accedi a questo fondo, per farsi restituire i soldi ti potrà dire aumenti l'età pensionabile, tassi la casa, tassi i risparmi in banca. L'accordo non può andare sopra il trattato, una legge italiana non può superare la Costituzione; un fondo istituito con un trattato risponde al trattato". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

"A Bruxelles -ha aggiunto- possono parlare anche degli unicorni che volano, ma se gli unicorni non ci sono non ci sono e quindi il Mes ha delle condizioni".