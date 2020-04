Coronavirus: Ocse, 'politiche fiscali per far fronte ai costi crisi, riforme di ampia portata'**

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "La politica fiscale può contribuire a far fronte ai costi della crisi. La natura senza precedenti della crisi dovrebbe stimolare il dibattito su come delle riforme fiscali di ampia portata, inclusi prelievi di solidarietà, tasse sul carbonio e sostegno a una maggiore progressività nel sistema fiscale, possano aiutare i governi a risanare al meglio i conti pubblici". E' quanto sostiene l'Ocse in un report pubblicato oggi sulle politiche di bilancio e sulle politiche fiscali per far fronte all'emergenza coronavirus.