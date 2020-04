Coronavirus: nei primi 9 giorni di aprile a Milano +134% morti

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Nella prima decade del mese di aprile a Milano ci sono stati 825 decessi contro i 352 morti dello stesso periodo nel 2018 e nel 2019. Si tratta di un aumento del 134 per cento, probabilmente riconducibili al covid19. Sono i numeri diffusi dal Comune di Milano per voce dell'assessore Roberta Cocco.

Comparando i dati dei decessi relativi al 2018, 2019 e 2020 per i mesi di gennaio e febbraio si osservano dati piuttosto stabili negli anni, se non in leggera flessione.

I dati di marzo si discostano invece in maniera importante rispetto agli anni precedenti: se i decessi del 2018 in questo mese erano 1.206 e nel 2019 1.224, nel 2020 sono stati 2.130, quasi raddoppiati.

Sommando i primi mesi del 2018, 2019 e 2020 fino al 9 aprile di ciascun anno abbiamo 4.281 decessi nel 2018, 3.888 nel 2019 e 5.259 nel 2020.