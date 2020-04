Coronavirus: Meloni, 'su Mes da Conte gioco delle tre carte'**

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Stasera in questa nuova posizione, Conte dice 'vedremo alla fine se ci sono o non ci sono le condizionalità'. Ma se in tutti questi giorni abbiamo parlato di una presunta nuova linea con condizionalità leggere... Mi pare un po' un gioco della tre carte". Lo dice il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, a Porta a Porta.