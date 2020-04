Coronavirus: Meloni, 'errore Conte no voto Parlamento prima di Consiglio ue'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Conte ha deciso di non accettare il voto parlamentare mentre sarebbe stato un fatto di chiarezza votare su queste questioni in Parlamento e avrebbe rafforzato il ruolo dello stesso Conte in Europa". Lo dice il presidente Fdi, Giorgia Meloni, a Porta a Porta sull'informativa in Parlamento del premier Giuseppe Conte prima del Consiglio Ue durante la quale non sono previste votazioni.