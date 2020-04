Coronavirus: Marattin, 'da 'no Mes' a 'vediamo', bene così'**

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Siamo in fretta passati dal 'No al Mes senza se e senza ma' al 'beh, se in effetti le cose stanno così...'. Ancora qualche giorno e arriveremo finalmente al 'Sì al Mes'. Ma va bene così. L’importante è fare le scelte migliori nell’interesse del Paese e non degli uffici di comunicazione di un partito”. Lo sottolinea Luigi Marattin, vicepresidente dei deputati di Italia Viva.