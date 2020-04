Coronavirus: Lombardia, in piano orari scaglionati per uffici e aziende

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - La riapertura della attività produttive in Lombardia dal 4 maggio con distanza di sicurezza tra le persone e l'obbligo di mascherine "sarà accompagnato da un piano per riaprire in orario scaglionato uffici e aziende e, successivamente, scuole e università". Lo riferisce una nota della Regione.

"Un esempio della ‘nuova normalità’ saranno le aperture delle attività scaglionate e sull’arco di tutta la settimana per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici", spiega ancora.