Coronavirus: Le Maire, 'verso pil Francia -8% in 2020, non è dato definitivo'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "In Francia si stima che il pil registrerà una flessione dell'8% nel 2020. E' un dato elevato ma non è un dato definitivo. Corrisponde alle stime degli economisti e alle previsioni delle organizzazioni internazionali. L'Fmi ha stimato un pil in calo del 7,5% nell'area dell'euro". Ad affermarlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire. Sulla crescita economica pesano diversi fattori: "la durata del confinamento, che in Francia è stato esteso all'11 maggio, la gradualità della ripresa economica e l'incertezza sugli sviluppi della crisi economica a livello mondiale. Non conosciamo l'impatto dello shock negli Stati Uniti e non conosciamo l'impatto della crisi sui paesi in sviluppo", aggiunge Le Maire.