Coronavirus: in Lombardia scendono nuovi casi, 827 positivi da ieri (2)

(Adnkronos) - I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 7.098 rispetto ai 6.828 comunicati in precedenza, secondo una rettifica della Regione Lombardia.

Il numero dei nuovi positivi, oggi, non è il più basso da inizio emergenza. Per trovare un numero sotto i 1000 contagi da giorno a giorno bisogna andare a martedì 7 aprile (+791) oppure al 10 marzo, con 322 casi di coronavirus in più.

Ieri c'erano stati +1.012 positivi e 1.262 l'altro ieri.