Coronavirus: in Lombardia scendono nuovi casi, 827 positivi da ieri

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Il numero totale dei positivi in Lombardia al covid19 aumenta di 827 pazienti, per un totale di 62.153 casi accertati. Nelle ultime 24 ore, secondi i dati di Regione Lombardia, sono stati processati 6.828 tamponi, in aumento rispetto agli ultimi due giorni. Il dato è inferiore a quello dei giorni scorsi.