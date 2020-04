Coronavirus: in Lombardia giù i ricoveri, anche i più gravi

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Ancora in calo i nuovi ricoveri in Lombardia. In terapia intensiva si liberano 48 posti letto da ieri, per un totale di 1.074 occupati. Anche i ricoveri meno gravi in ospedale di pazienti covid19 scendono di 34 unità. I dimessi da ieri a oggi sono 34.