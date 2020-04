Coronavirus: Fornaro, 'in Piemonte serve svolta su tamponi e case riposo'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Ci sarà tempo per verificare quello che non ha funzionato e individuare responsabilità, ma adesso in Piemonte è urgente un cambio di passo nell'organizzazione dei tamponi e nelle verifiche sulla sicurezza sanitaria nelle case di cura". Lo dichiara il parlamentare piemontese Federico Fornaro, capogruppo di LeU alla Camera dei Deputati.

"Bisogna riuscire a fare più tamponi e gestire al meglio i casi di positivi in isolamento a casa, recuperando in fretta i dati dei pazienti finiti nel nulla. Bisogna, poi, assolutamente riuscire a mettere in sicurezza gli ospiti delle case di riposo assumendo i necessari provvedimenti sanitari e amministrativi. Bisogna agire subito".