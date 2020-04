Coronavirus: focolaio clinica Villa Maria Eleonora Palermo, Procura apre inchiesta

Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo conoscitivo sul focolaio della clinica Villa Maria Eleonora dove, in pochi giorni, sono saliti a 35 i casi positivi al coronavirus accertati. Altri due infermieri ed un operatore socio assistenziale sono risultati contagiati dal Covid-19 e sono stati trasferiti in isolamento all'albergo San Paolo Palace di Palermo. Eseguiti oltre duecento tamponi tra pazienti, personale sanitario e fornitori della struttura, che è stata messa in quarantena. L'inchiesta, coordinata dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni, è al momento senza ipotesi di reato. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nas hanno fatto un sopralluogo nella clinica e fatto una informativa sul caso. Oggi l'apertura del fascicolo conoscitivo.