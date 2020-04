Coronavirus: Delrio, 'Mes un successo, se serve governo lo usi'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Il Mes è una disponibilità, secondo me è un successo averlo ottenuto senza condizionabilità, ammesso che sia così. E' un grande successo per il Paese, serve a sostenere il sistema sanitario, il governo ci dirà se ne ha bisogno o se non ne ha bisogno. Certo, non può dire di non averne bisogno e poi magari dire che non finanzia alcune cose perchè non ci sono le risorse". Lo ha affermato il capogruppo del Pd alla Camera, Graziando Delrio, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

"L'emissione dei bond -ha aggiunto- è il nostro vero obiettivo, lavoriamo tutti uniti intorno al presidente del Consiglio perchè si porti a casa questo obiettivo, ma non buttiamo a mare la disponibilità di miliardi per la nostra sanità pubblica".