Coronavirus: Cdp lancia social bond da 1 mld in 2 tranche**

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Cassa Depositi e Prestiti Spa (Cdp) ha lanciato oggi sul mercato dei capitali un Social Bond, in due tranche, dedicato a sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni duramente colpite dall’emergenza Coronavirus. L’emissione, destinata ad investitori istituzionali e proposta al mercato in formato dual tranche a 3 e a 7 anni, ha un ammontare complessivo pari ad 1 miliardo di euro. Lo rende noto Cdp in un comunicato.