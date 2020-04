Coronavirus: Ats Milano, a Rsa 2mila tamponi, fornitura sufficiente**

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - L'Ats di Milano ha consegnato alle Rsa della città metropolitana i kit per l'esecuzione degi esami agli ospiti e al personale. Si tratta, secondo una nota, di oltre 2mila tamponi, già distribuiti.

"L’esecuzione di tamponi nelle Rsa è riservata agli ospiti i sintomatici e affidata, in autonomia, alle strutture stesse. Ats della Città metropolitana ha raccolto, da tutte le 155 Rsa del territorio, il numero degli ospiti che sono stati isolati in quanto presentano sintomi influenzali riconducibili a Covid-19, da sottoporre a tampone. Ad ogni - precisa Ats - Rsa è stato indicato il laboratorio a cui riferirsi e fornito il quantitativo necessario di kit per l’esecuzione degli esami".

La fornitura dei 2mila tamponi, spiega ancora la nota, "è quindi sufficiente per coprire il fabbisogno rappresentato dalle strutture stesse". Qualora le Rsa avessero in futuro difficoltà nel reperire sul mercato il materiale per eseguire i tamponi, "continueremo a supportarle come è stato fatto per mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. In queste settimane, alla luce delle difficoltà di reperimento di questi prodotti, sono stati consegnati da Ats alle strutture oltre 265mila mascherine, per integrare le dotazioni proprie delle strutture".