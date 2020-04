Coronavirus: Amendola, 'trattativa Ue, polemiche su singole proposte non aiutano'**

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Fino al prossimo Consiglio Europeo il negoziato non è concluso. Il Recovery Fund è il nostro obiettivo strategico. La strada è ancora lunga e le polemiche su singole proposte non aiutano, come dice Nicola Zingaretti. Lavoriamo uniti nell'interesse di Italia e Europa". Lo scrive su twitter il ministro delle Politiche Ue, Enzo Amendola.