Milano, 14 apr. (Adnkronos) - A Milano allerta gialla per vento forte. Ad emanarla il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, a partire dalle prime ore della mattinata di domani, mercoledì 15 aprile.

Il vento proseguirà per tutta la giornata, dapprima caldo, per raffreddarsi a partire dal pomeriggio. Il Comune ha attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e l’attivazione di eventuali interventi.