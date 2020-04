Coronavirus: Stefano (Pd), 'M5S diffidi Lannutti'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Non è la prima volta che il senatore Elio Lannuti si distingue per dire cose false e completamente fuori luogo dal punto di vista storico e politico. Spero che il M5S si dissoci da queste assurdità e che il senatore in questione venga diffidato per le gravi affermazioni sulla Germania". Lo afferma il senatore Dario Stefano, vice capogruppo Pd a palazzo Madama.