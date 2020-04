Coronavirus: Sala, 'test sierologici non partono a Milano, ma come?'

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - A Milano bisogna pensare alla "cura". E il sindaco della città, Giuseppe Sala, torna a chiedere attenzione. "Che ci diano le mascherine, più tamponi, test sierologici. Leggo che dal 21 aprile Regione Lombardia dichiara che si faranno 20mila test al giorni. E dove? In altre province e non a Milano. Ma come, il problema non è Milano?", si chiede il primo cittadino, ribadendo che "il nostro credo deve essere il prendersi cura, dai più poveri ai vecchietti delle Rsa".