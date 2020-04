Coronavirus: procura Sondrio apre inchiesta su Rsa per epidemia colposa**

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - La procura di Sondrio ha aperto una indagine per epidemia colposa a carico di ignoti in relazione alle morti di anziani nelle Rsa della provincia. Lo riporta la versione online de La Provincia di Sondrio. Il procuratore Claudio Gittardi che coordina l’inchiesta con il pm Elvira Anna Antonelli, ha delegato i carabinieri del Nas di Brescia. Le prime acquisizioni sono state effettuate in due strutture.