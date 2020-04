Coronavirus: perquisizioni al Trivulzio, acquisiti documenti e pc**

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Milano è ancora impegnata nelle perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio, nell'acquisizione di documenti, cartelle cliniche dei pazienti deceduti, computer - contenenti atti amministrativi e mail - e sulle direttive ricevute dalla Regione Lombardia per la gestione di ospiti anziani e pazienti. Indagini sulla disponibilità di dispositivi di protezione, sui tamponi effettuati e sulle procedure eseguite durante l'emergenza coronavirus sono in corso in altre Rsa lombarde.