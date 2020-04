Coronavirus: Gasparri, 'Decaro difenda Comuni non regime Conte'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - “Gli Enti locali sono stati abbandonati dal governo. Per questo centinaia di sindaci scrivono lettere al presidente del Consiglio Conte per avere almeno 5 miliardi. Il presidente dell’Anci Decaro aveva avallato le false promesse del governo che si basavano solo sull’anticipo ai Comuni di soldi di spettanza dei Comuni stessi. Il presidente dell’Anci deve difendere i Comuni, non il regime instaurato da Conte". Lo afferma Maurizio Gasparri, responsabile Enti Locali di Forza Italia.

"Si diano subito soldi agli Enti locali che non sono in grado di provvedere ai servizi primari. Il governo -conclude- ha abbandonato i sindaci. Li ascolti e li finanzi subito”.