Coronavirus: Fratoianni, 'Salvini imperversa in Tv con sue bugie, non ci fa paura'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Salvini continua ad imperversare su ogni tv pubblica o privata che sia, mentre sui social scatena i suoi fanatici supporter contro chi non la pensa come lui". Lo sottolinea Nicola Fratoianni portavoce nazionale di Sinistra Italiana, replicando alle nuove card social lanciate dal segretario leghista contro di lui e l’esponente Pd, Matteo Orfini.

“E fa tutto questo - prosegue l’esponente di Leu - diffondendo dappertutto le sue quotidiane menzogne, una volta contro poveri naufraghi responsabili ai suoi occhi di chissà quale malefatte, un’altra volta contro il governo e le forze politiche di maggioranza. Stia sereno, non mi impressiona di certo”.

“Naturalmente questa sua incessante iniziativa - conclude Fratoianni - è dettata esclusivamente dalla necessità di fare ‘ammuina‘ al solo scopo di far dimenticare, o di mettere in secondo piano le responsabilità dei disastri sanitari e sociali accaduti in quelle realtà governate da decenni dal suo partito".