Coronavirus: fonte, al Trivulzio sequestro di mole di documenti**

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Una "ingente mole di documenti" tra cartelle cliniche e documenti cartacei e informatici è in corso da parte degli investigatori della Guardia di finanza di Milano al Pio Albergo Trivulzio nell'inchiesta per epidemia colposa e omicidio colposo per le morti sospette nel pieno dell'emergenza coronavirus. E' quanto rivela una fonte. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, vede indagato il direttore generale della struttura Giuseppe Calicchio, destinatario delle perquisizioni, anche a carico dello stesso ente.